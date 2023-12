I volontari ripuliscono la vecchia Orientale 

Sono arrivati in 45 e hanno ripulito due chilometri di discariche sulla vecchia Orientale sarda in territorio di Sinnai: rifiuti di ogni genere, finiti dentro 150 grossi sacchi destinati alla discarica. L’esercito degli ambientalisti ha operato nel contesto della giornata “Puliamo il Mondo”, organizzata da Circolo Legambiente Sinnai, grazie alla disponibilità del Comune di Sinnai, rappresentato dalla vice sindaca Barbara Pusceddu, in collaborazione con Polizia locale (che ha garantito la sicurezza), del Cosir e del Masise. Mobilitato il “Comitato Green Community Villaggi e i Borghi dei Sette Fratelli” e l’Oikos di Quartu.

I primi due chilometri di pertinenza del Comune di Sinnai sono stati ripuliti lungo strada in entrambi i sensi di marcia dai rifiuti abbandonato da gente senza scrupoli negli ultimi mesi. Sono stati raccolti oggetti di ogni genere, cartone, bottiglie, plastica e tanto altro, fino a riempire i 150 sacchi in dotazione agli organizzatori, poi portati come detto in una discarica destinata alla raccolta differenziata.

Prossimamente l’intervento interesserà anche i tratti di strada nei territori di Quartucciu e Maracalagonis. «L’obiettivo - hanno detto i volontari - è di ricorrere a queste operazioni attive per dare un messaggio importante di civiltà e dignità, che lascia un segno di avviso e vigilanza per i maleducati che causano lo scempio ben visibile per chi percorre la Statale, ma che enfatizza anche un problema gravissimo, diffuso in tutto il territorio». (r. s.)

