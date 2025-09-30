VaiOnline
I volontari ripuliscono la spiaggia 

Settecento chili di rifiuti raccolti nel litorale di Giorgino. È il bilancio straordinario, ma allo stesso tempo drammatico, della giornata di pulizia organizzata da Plastic Free Onlus per l’iniziativa internazionale Sea & Rivers. Sabato mattina una trentina di volontari si sono riuniti per restituire bellezza a una delle spiagge più preziose e fragili del Cagliaritano.

Coordinati da Emanuela Siddi, con il supporto di Carlotta Serioli e Simone Marrone, i partecipanti hanno raccolto plastica, vetro, lattine e indifferenziato, liberando l’arenile da una quantità inimmaginabile di rifiuti. Giorgino è un habitat biogenico, caratterizzato da strati di posidonia e ricco di biodiversità, ma spesso minacciato dai rifiuti.

