I volontari ripuliscono la circonvallazione 

Seconda giornata di pulizia oggi a Sinnai, organizzata dall’associazione Plastic Free odv onlus, col patrocinio del Comune. L’obiettivo è informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. L’appuntamento è in via Libertà 78 alle 10.30. Poi il via alla raccolta lungo la circonvallazione per liberare gli spazi pubblici da plastica e rifiuti e lanciare un messaggio alla comunità: unendo le forze, è davvero possibile fare la differenza per l’ambiente.

La prima giornata, una settimana fa, è stata un successo di adesioni. Muniti di guanti e sacchi, i tanti volontari si sono di divisi in piccoli gruppi per ripulire l’area designata. Al termine dell’attività, sono stati recuperati dall’ambiente 200 chili di plastica; 150 chili di indifferenziata, 80 chili di rifiuti speciali e 600 chili di vetro e lattine.

I rifiuti abbondano anche nelle zone più interne del territorio comunale dove ci si imbatte in discariche abusive fatte di rifiuti dell’edilizia, materiali ferrosi e di plastica: discariche abusive che continuano a spuntare nonostante da mesi sia stato riaperto l’ecocentro. Un problema che interessa tutto l’hinterland cagliaritano. Tantissimi i rifiuti anche ai confini fra Settimo e Quartucciu, a poca distanza dalla circonvallazione che unisce Settimo a Sinnai. (r. s.)

