I volontari ripuliscono la campagna 

Ancora una volta i volontari della sezione di Sestu dell’associazione Plastic Free hanno dato una lezione concreta di impegno e civiltà. Domenica sera hanno ripulito dai rifiuti abbandonati la zona di campagna al di là dell’angolo tra corso Italia e via Bologna. E purtroppo i rifiuti erano tanti: «Eravamo sei persone e abbiamo raccolto 200 chili di spazzatura», racconta la referente dell’associazione, Laura Betti, «tra questi c’erano tantissime lattine, ma anche un box per bambino, una ruota, una scarpa».

L’associazione continua la sua attività, sempre a titolo gratuito. Spesso organizza iniziative come questa, cui tutti possono partecipare, e ogni volta vengono ripulite zone diverse di Sestu, trovando sempre rifiuti in quantità. Ma non si fermano neanche gli incivili, nonostante il Comune abbia messo in campo controlli serrati. «Abbiamo trovato una vera discarica, c’erano anche un televisore e una ruota di trattore, e l’abbiamo segnalata al Comune», avvisa Laura Betti.

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