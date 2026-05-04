I volontari ripuliscono il vecchio borgo 

“Cumitau improvisau po s’atopu in bidda ‘e giossu su tres de su mesi ‘e mau a is otu o noi oras de mangianu”. Così un comitato spontaneo di residenti ha fatto appello alla comunità per raggiungere Gairo Vecchio, il paese fantasma diventato attrattore turistico benché da oltre vent’anni un’ordinanza vieti l’ingresso per ragioni di sicurezza. Un gruppo di trenta adulti, con decespugliatore e guanti al seguito, è arrivato di buon ora tra le strade del sito per dedicarsi alla pulizia e alla cura delle aree più trascurate.

I volontari hanno bonificato le fontane e i viottoli interni più importanti e la chiesa demolita dello Spirito Santo nel rione di Cresiedda. Hanno rimosso anche i rifiuti. Gairo Vecchio è stato abbandonato dopo l’alluvione nell’ottobre del 1951: il borgo è rimasto sospeso nel tempo. Offre un’atmosfera unica, dove si può camminare tra i ruderi delle case, realizzate in granito e scisto, legati da fango o malta di calce e sabbia, silenziose testimonianze del passato.

Talvolta le pareti delle abitazioni, che conservano la memoria e le radici dei cittadini di Gairo, sono state imbrattate dai vandali con spray colorati. Da tempo si sta tentando di dare nuova vita al vecchio borgo. Il Comune ha partecipato anche a diversi bandi per la sua rigenerazione architettonica, culturale, sociale ed economica. (ro. se.)

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