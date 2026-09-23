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Santo Stefano.
24 settembre 2026 alle 00:49

I volontari ripuliscono il quartiere 

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C’era anche una cassetta di Sanremo 87, ricordo vintage di un tempo che fu, nei cumuli di rifiuti raccolti dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos ieri nella mattinata di bonifiche nel quartiere di Santo Stefano. Una passeggiata ecologica, in centro, dopo le varie tappe nel litorale, tra via Turati e le strade limitrofe.

Un paio d’ore per ripulire, ovviamente non del tutto, il letamaio tra case, palazzi, una scuola, la clinica e gli ambulatori dell’Asl. «Uno scempio sotto gli occhi di tutti», ha detto il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio: «Nel grande sterrato in via Malipiero abbiamo trovato centinaia di bottiglie, due boiler, estintori, barattoli di vernice, mobili». E poi carcasse d’auto trasformate in discariche. Nelle aiuole a fianco alla cabina dell’Enel, alcuni cartelli stradali, ricordo di lavori eseguiti tempo fa, che erano stati gettati lì e mai ritirati. «Faremo subito la segnalazione in modo che chi ne ha la responsabilità li rimuova» assicura Randaccio. Domenica si ritorna al lavoro: Cittadinanza Attiva Oikos partecipa, infatti, alla giornata Sportambiente. Appuntamento alle 10 in via Ponente a Margine Rosso, in collaborazione con ASD Sportevents e con la partecipazione dei ragazzi del basket, nell'ambito del bando comunale Ripensare la città. (g. da.)

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