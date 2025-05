I volontari ripuliscono il litorale 

Vecchie ciabatte, bottiglie, pneumatici, ferro e tanto altro. È quanto raccolto dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos durante la passeggiata ecologica organizzata nei giorni scorsi a Mari Pintau. Ancora prima dell’assalto dei bagnanti alle spiagge, che entrerà nel vivo questo fine settimana, soprattutto la stradina di accesso al mare è già un letamaio.

Intanto prosegue anche la pulizia giornaliera del Poetto (compresi cestini e passeggiata) che andrà avanti tutti i giorni festivi compresi, fino a metà settembre. Già nelle scorse settimane i volontari avevano ripulito un altro tratto di costa, quello di Cala Regina dove erano stati ritrovati anche sex toy utilizzati dalle coppiette che scelgono la zona per infuocate notti d’amore gettando poi a terra fazzoletti, cartacce e quant’altro. Lo stesso accadeva anche nel belvedere di Su Forti a Margine Rosso punto preferito per anni dalle coppiette fino a quando non è stato installato l'impianto di illuminazione.

