I volontari ripuliscono i fortini del Simbirizzi 

Dopo quelli del litorale, il Comitato di Margine Rosso e l’associazione Amici dei fortini, hanno dato il via nei giorni scorsi alla bonifica e alla pulizia dei fortini dell’area del Simbirizzi.

L’iniziativa rientra nel progetto per il censimento di tutte le fortificazioni militari presenti nel territorio della città in modo da renderle fruibili ai visitatori.

«Il nostro obiettivo», spiega Stefano Cogoni, volontario dell’associazione Amici dei fortini, «è pulire, valorizzare e non far dimenticare la storia. L'idea è creare dei sentieri e tenere i fortini in ordine affinché chiunque possa visitarli in tranquillità e anche tramite noi appassionati o esperti, con una guida».

Tra gli obiettivi ce ne sono diversi percorribili, senza dover ricorrere a particolari richieste d’aiuto. «Vorremmo, più che altro ci piacerebbe, realizzare un percorso che unisca le postazioni della zona Simbirizzi est e ovest e che restino sempre puliti e senza immondizia. Il lavoro ci impegnerà un po’, ma la buona volontà e la passione non mancano. Chiunque può darci una mano». E infatti sono stati chiamati a rapporto i cittadini che possono unirsi alle associazioni per contribuire a portare avanti il progetto, di cui finora in pochi si erano occupati ma che riscuote tra gli appassionati un plauso incondizionato.

I risultati del censimento saranno poi consegnati al Comune durante un incontro che sarà convocato prossimamente.

