VaiOnline
L’iniziativa.
24 ottobre 2025 alle 00:37

I volontari ripuliscono i fortini del Simbirizzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo quelli del litorale, il Comitato di Margine Rosso e l’associazione Amici dei fortini, hanno dato il via nei giorni scorsi alla bonifica e alla pulizia dei fortini dell’area del Simbirizzi.

L’iniziativa rientra nel progetto per il censimento di tutte le fortificazioni militari presenti nel territorio della città in modo da renderle fruibili ai visitatori.

«Il nostro obiettivo», spiega Stefano Cogoni, volontario dell’associazione Amici dei fortini, «è pulire, valorizzare e non far dimenticare la storia. L'idea è creare dei sentieri e tenere i fortini in ordine affinché chiunque possa visitarli in tranquillità e anche tramite noi appassionati o esperti, con una guida».

Tra gli obiettivi ce ne sono diversi percorribili, senza dover ricorrere a particolari richieste d’aiuto. «Vorremmo, più che altro ci piacerebbe, realizzare un percorso che unisca le postazioni della zona Simbirizzi est e ovest e che restino sempre puliti e senza immondizia. Il lavoro ci impegnerà un po’, ma la buona volontà e la passione non mancano. Chiunque può darci una mano». E infatti sono stati chiamati a rapporto i cittadini che possono unirsi alle associazioni per contribuire a portare avanti il progetto, di cui finora in pochi si erano occupati ma che riscuote tra gli appassionati un plauso incondizionato.

I risultati del censimento saranno poi consegnati al Comune durante un incontro che sarà convocato prossimamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 