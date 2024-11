I volontari ripuliscono dai rifiuti l’area della vecchia stazione 

Un esercito di volontari armati di guanti, buona volontà e sacchetti, ha ripulito dai rifiuti abbandonati la zona della nuova stazione ferroviaria a San Gavino. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo Eco-Cittadino e dal gruppo consiliare Civico 24-29. «Ci siamo riuniti per la seconda giornata ecologica – racconta Matteo Murgia – che non solo ci ha permesso di riflettere sull’importanza del nostro paese, ma ci ha anche dato l'opportunità di agire concretamente per proteggerlo. Ringrazio ciascun volontario per aver partecipato attivamente e per l’impegno verso un futuro più sostenibile. Le azioni dei volontari non solo abbelliscono il nostro ambiente, ma ispirano anche gli altri a fare la propria parte. Insieme abbiamo dimostrato che piccoli gesti possono avere un grande impatto e ora vogliamo continuare a lavorare insieme per un paese più pulito e sano, non solo per noi, ma anche per le future generazioni. È stato fantastico vedere tante persone impegnate e motivate». Ora l’appuntamento è per la prossima giornata ecologica che si svolgerà in altre aree degradate del paese in cui sono presenti molte discariche abusive: è il caso della zona Pip e dell’area non distante dalla fonderia. ( g. pit. )

