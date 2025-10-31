VaiOnline
Guspini.
01 novembre 2025 alle 00:26

I volontari ripuliscono dai rifiuti la zona di Su Legau 

A Guspini proseguono le iniziative dedicate alla pulizia delle aree verdi, troppo spesso trasformate in discariche a cielo aperto. Dopo la prima giornata del 27 settembre, quando i volontari del World Cleanup Day avevano ripulito l’ingresso del paese lato San Gavino, si è svolta nei giorni scorsi una nuova iniziativa “RipuliAMOci” che ha coinvolto numerosi cittadini nella zona di Su Legau, ai piedi del Colle Zeppara. L’organizzatrice Laura Cadeddu precisa che «sono state rimosse decine di sacchi contenenti plastica, vetro, alluminio e materiale ferroso». L’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Serru ha ringraziato organizzatori e volontari e ricordato che a fine mattinata Teknoservice ha provveduto al ritiro dei rifiuti.
A queste giornate si affiancano anche i gesti spontanei di tanti cittadini che, nel silenzio, si prendono cura del territorio. Simona Cogoni, consigliera comunale di minoranza che ha partecipato al Clean Up, racconta: «Una famiglia, in forma anonima, ha ripulito la zona di Is Molinus, lungo la strada per il fiume e l’acquedotto. Sono piccoli angeli della Terra che donano il loro tempo prezioso alla collettività. Serve però anche educare gli incivili: videosorveglianza, fototrappole e sanzioni potrebbero essere un deterrente. Quando le persone vengono toccate nel portafoglio diventano improvvisamente più buone». Anche in piazza Togliatti, l’azione di un gruppo di amici ha ripulito la zona da bottiglie di birra e cartoni di pizza, per un totale di quattro grandi sacchi di spazzatura recuperata. ( g. g. s. )

