I volontari riparano la strada di Sibiri 

Asfaltate le buche lungo la strada per Sibiri dove, da tempo, si faceva fatica a passare senza danneggiare i veicoli o rischiare la vita. Tutto è nato dall’idea di un gruppo di residenti che, dopo aver richiesto a lungo e senza successo un intervento al Comune di Gonnosfanadiga, ha deciso di rimboccarsi le maniche per sistemare la situazione per la quale l’amministrazione non aveva fondi. Vincente la scelta di organizzare un pranzo sociale per racimolare i soldi per l’acquisto dell’asfalto, a qualche settimana dell’evento, sulla strada – che nel frattempo era diventata un percorso a ostacoli per agricoltori, residenti e ciclisti – i volontari sono entrati in azione. Quasi tutti residenti a Sibiri, uomini, donne, giovani e anziani, nessuno si è tirato indietro. Chi munito di pala, chi di carriola e chi si è adoperato per portare acqua fresca per dare ristoro: tutti sono intervenuti per rendere possibile questo lavoro, soprattutto dopo aver avuto la conferma che non c’era in programma nessun intervento ufficiale del Comune all’orizzonte. Così per quasi 16 chilometri di strada i volontari, in silenzio e senza clamore, hanno riempito buche, livellato tratti dissestati e reso sicuro il passaggio per chi ogni giorno percorre quella strada per lavoro o altre necessità.

RIPRODUZIONE RISERVATA