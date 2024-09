I volontari riparano la panchina distrutta all’Ortobene 

Il comitato Monte Ortobene ultima spiaggia ripara la panchina nel parco in cima al Monte, distrutta qualche giorno fa da dei vandali. Non è la prima volta che capita, e ad essere colpite, spesso, non sono solo le panchine, ma anche i giochi per i bambini. Visti i numerosi episodi, anche frequenti, il Comitato aveva ribadito nei giorni scorsi l'importanza e la richiesta un maggiore controllo delle aree anche attraverso sistemi di videosorveglianza e forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne per individuare i giovanissimi autori e contattare le famiglie. In merito alla recente riparazione, dal comitato dicono con fermezza: «Sempre con lo stesso spirito di collaborazione verso l'amministrazione civica e la profonda passione per il Monte che lo anima, il Comitato ha provveduto a riparare, attraverso un lavoro a regola d'arte ad opera dei suoi volontari, la panchina del parco in cima all'Ortobene gravemente danneggiata da ignoti buoni a nulla - dice il presidente del Comitato, Antonio Costa -. Auspichiamo al più presto l'installazione delle videocamere da parte delle istituzioni, necessarie per la tutela del nostro patrimonio». Ora la panchina è di nuovo fruibile al pubblico e alle famiglie. (g.pit.)

