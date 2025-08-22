VaiOnline
Sestu
23 agosto 2025 alle 00:26

I volontari riparano la fontanella 

La fontanella e il ruscello di San Gemiliano sono tornati a funzionare dopo un lavoro di ripristino dei volontari del comitato festeggiamenti 2025. L’intervento ha richiesto impegno e permette oggi di restituire alla comunità un angolo rimasto inattivo per diversi anni.

«Era un intervento cui tenevamo molto», spiega il presidente Paolo Pinna: «Non è solo un dettaglio estetico, ma un segno di attenzione verso il nostro patrimonio. Il ripristino del ruscello e della fontanella fanno parte di un insieme di lavori che portiamo avanti da novembre scorso: ormai manca poco alla festa».

Il recupero della fontanella e del ruscello arriva in un momento importante: presto prenderà il via la festa, in programma dal 4 settembre, che come ogni anno richiamerà numerosi fedeli e offrirà momenti di incontro e condivisione per l’intera comunità. L’edizione del 2025 inoltre porterà sul palco il gruppo storico dei Nomadi nella giornata conclusiva del programma di iniziative.

Giampiero Marras