I volontari recuperano una vecchia barca 

Nuova passeggiata, nuovo recupero. Continua l’attività dei volontari di Cittadinanza attiva Oikos impegnati nella bonifica di diversi spazi del centro urbano e del litorale. Le passeggiate ecologiche in quest’ultimo periodo, per via della grande folla di persone che si riversa nella costa, si concentra soprattutto nel litorale. Ed è qui nei pressi della Villa Romana di Sant’Andrea che è stata recuperata un’imbarcazione che si trovava a pochi metri dalla riva. E siccome l’unione fa la forza, in gruppo, chi teneva da una parte, chi dall’altra, si è riusciti a portare la barca a riva in attesa che poi venga rimossa da chi di competenza.

«Un altro pericolo per l’ambiente è stato rimosso grazie ai cittadini attivi», hanno detto i volontari. «Non potevamo immaginare una serata diversa con 34 gradi e umidità tropicale. Ormai siamo diventati specialisti nel recupero di barche e pedalò».

E come dargli torto. Qualche tempo fa i volontari avevano recuperato un pedalò nella zona di Terra Mala dove è rimasto però poi un lungo periodo sulla battigia in attesa del recupero. Lunghissima anche l’attesa per il recupero di un barchino usato dai migranti lo scorso anno a Margine Rosso. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA