VaiOnline
Villacidro
13 ottobre 2025 alle 00:36

I volontari realizzano un giardino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata all’insegna della memoria e della solidarietà, quella di domenica a Villacidro, dove la generazione del 1945, i volontari e il sindaco, hanno voluto celebrare un segno tangibile destinato alla comunità.

La Consulta anziani di Villacidro ha collaborato nella realizzazione di un progetto simbolico e duraturo: uno spazio verde nella Rsa. «Vogliamo lasciare un segno che faccia da filo conduttore tra le generazioni del passato e quelle moderne, curando uno spazio verde che è destinato a durare nel tempo». commenta Pietro Usai, uno dei promotori.

Il progetto ha previsto la piantumazione di diverse essenze mediterranee nelle aiuole della struttura, accompagnate da una targa commemorativa in pietra.

«Un giardino è importante per il benessere degli anziani, favorisce il benessere fisico, mentale e sociale, migliorando la qualità dell’assistenza», ha precisato il medico Salvatore Chia. (m. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna