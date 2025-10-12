I volontari realizzano un giardino 

Una giornata all’insegna della memoria e della solidarietà, quella di domenica a Villacidro, dove la generazione del 1945, i volontari e il sindaco, hanno voluto celebrare un segno tangibile destinato alla comunità.

La Consulta anziani di Villacidro ha collaborato nella realizzazione di un progetto simbolico e duraturo: uno spazio verde nella Rsa. «Vogliamo lasciare un segno che faccia da filo conduttore tra le generazioni del passato e quelle moderne, curando uno spazio verde che è destinato a durare nel tempo». commenta Pietro Usai, uno dei promotori.

Il progetto ha previsto la piantumazione di diverse essenze mediterranee nelle aiuole della struttura, accompagnate da una targa commemorativa in pietra.

«Un giardino è importante per il benessere degli anziani, favorisce il benessere fisico, mentale e sociale, migliorando la qualità dell’assistenza», ha precisato il medico Salvatore Chia. (m. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA