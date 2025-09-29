VaiOnline
Sestu.
30 settembre 2025 alle 00:41

I volontari raccolgono mezza tonnellata di rifiuti 

Guanti e paletta in mano, domenica pomeriggio i volontari di Plastic Free nella sezione di Sestu sono tornati in azione. Questa volta erano in 20 e hanno raccolto i rifiuti da una nuova discarica nata da poco in un terreno incolto, nei pressi della Piscina Comunale di via Dante. «Abbiamo raccolto 550 kg di rifiuti misti», racconta la referente Paola Camboni. Tra cui copertoni, seggiolini auto, ombrelli, batterie auto, una pentola a pressione e altro ancora. Continua così l’attività dell’associazione sestese, di cui fanno parte anche molti giovanissimi che lavorano gratis, con impegno. Purtroppo, spiega Camboni, «Sono tante anche le discariche, nuove o vecchie, dove gli incivili buttano i rifiuti. Per questo noi cerchiamo di dare anche visibilità ai nostri interventi». Le buste raccolte da Plastic Free sono state poi smaltite con la collaborazione di Etambiente. (g. l. p.)

