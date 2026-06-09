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Sestu.
09 giugno 2026 alle 02:27

I volontari raccolgono i mozziconi di sigaretta 

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Un’altra domenica d’impegno civico per la sezione di Sestu dell’associazione Plastic Free. Due giorni fa 12 volontari hanno ripulito il centro città dalle sigarette lasciate a terra. Tra loro persone di varia età e anche scout della sezione locale.’azione parte di un’iniziativa più ampia a livello nazionale utile a liberare tanti luoghi dalle cicche. Lo slogan: “Il pianeta non è un portacenere”.

A Sestu i volontari sono partiti da via Gorizia e hanno raccolto 1,2 chili di mozziconi. Non poco, considerando che uno solo pesa 0,3 grammi, rilascia nicotina, metalli pesanti e sostanze tossiche altamente dannose e che, finendo nei tombini, può arrivare al mare entrando nella catena alimentare.«Ogni anno ripetiamo questa raccolta e poi altre sui rifiuti più grandi in plastica», specifica la referente Paola Camboni. Tutto gratis e solo per la gioia di fare un bel gesto, come raccontano i sorrisi dei volontari.

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