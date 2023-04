I volontari puliscono le strade e lasciano cartelli: «Non sporcatele» 

Chi in questi giorni si trova a passare per le strade delle lottizzazioni del litorale, trova ad accoglierlo dei particolati cartelli. Li hanno realizzati i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che quasi ogni settimana programmano delle passeggiate ecologiche nelle zone prese più di mira dagli incivili.

L’ultimo cartello è in via Degli Anthurium. Sfondo bianco e scritta rossa “Ama la Sardegna. Non abbandonare i rifiuti. Il senso civico aiuta. Per le persone e per gli animali”. Con tanto di cuoricini.

È un invito anche ai tanti turisti che tra poco affolleranno il litorale quartese per la stagione estiva. Messaggi che sono anche una speranza di toccare quei maleducati che non si fanno alcuno scrupolo a risporcare dopo poco tempo quando è stato bonificato dai volontari, che nei giorni scorsi, armati di buste e guanti, si sono riversati nella zona di Is Mortorius dove, come sempre, hanno portato via bustoni colmi di spazzatura di ogni genere. «Con tutte le nostre forze ci mettiamo a disposizione per salvare la terra sarda che alcuni non amano come dovrebbero» hanno detto, «l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti, così come il dare fuoco non può essere accettato». In molte zone, infatti, per non lasciare tracce e non dare modo di essere rintracciati, i rifiuti vengono incendiati. Intanto altre passeggiate ecologiche sono programmate per le prossime settimane.

