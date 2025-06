I volontari puliscono le fermate dei bus 

Nuova tappa di “Fermate Pulite”, il progetto ambientale di Cittadinanza Attiva Oikos. Stavolta i volontari sono entrati in azione in via Lago di Varese. Ingente il “bottino”: tre sacchi di secco, due di vetro, due di plastica e ingombranti vari tra cui due pneumatici, una sella di una bici e una rete in metallo.L’iniziativa che ha lo scopo di tenere pulite le fermate del litorale dove i cittadini aspettano i bus a bordo strada. Giovedì alle 18 l’ultima tappa nella fermata di via Liri. Sono tutti invitati: basterà presentarsi muniti di guanti e di tanta buona volontà.

RIPRODUZIONE RISERVATA