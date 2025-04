I volontari puliscono la zona di viale Trento 

Promuovere il rispetto per l’ambiente e il senso di comunità: questa la finalità dell’evento ecologico in programma domani, alle 10, in viale Trento 69. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti i cittadini.

Si tratta, come fanno sapere gli organizzatori di Retake, di «un’iniziativa ecologica per un’attività di riqualificazione urbana, nella zona circostante il palazzo della Regione Autonoma della Sardegna». I partecipanti effettueranno un intervento di pulizia e riqualificazione.

«Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa nata con l'obiettivo di rendere la città di Cagliari più bella e vivibile. Questo evento rappresenta un'opportunità per coinvolgere cittadini in un gesto concreto di cura del territorio», evidenziano gli organizzatori. Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’evento nell’apposita App di Retake e gli strumenti per la raccolta (guanti e sacchetti) saranno forniti dal gruppo che ha messo in piedi l’iniziativa.

«Anche a Cagliari sta crescendo il desiderio di impegnarsi in prima persona, senza delegare ad altri la soluzione dei problemi della città. Diamo un esempio concreto e facciamo squadra per un ambiente migliore: invitiamo tutti i cagliaritani a unirsi a noi, portando amici e familiari, perché insieme possiamo fare davvero la differenza», le parole di Simona Montis, referente Retake Cagliari. Per maggiori informazioni, oltre a utilizzare l’applicazione Retake, è possibile contattare la mail cagliari@retake.org o visitare la pagina Facebook Retake Cagliari. Prosegue dunque il percorso di pulizia e riqualificazione già avviato in altre zone della città, con interventi di pulizia portati avanti dal gruppo e dai cittadini.

