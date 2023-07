I volontari puliscono  la via del mare 

Era stato Manfred Deichamann, socio di Cittadinanza Attiva Oikos, a lanciare la sfida: ripulire tutte le fermate di via Leonardo da Vinci per dare un po’ di decoro alla zona e consentire alle persone di attendere il pullman in condizioni di sicurezza senza il rischio di essere punti da zecche e altri insetti che si annidano tra i rifiuti. E al suo appello hanno risposto tantissimi volontari tanto che in dieci giorni sono state bonificate sedici fermate, e raccolti 500 kg di spazzatura tra plastica, carta, ingombranti e tanto altro.

«La pulizia si è concentrata tra i 200 metri a destra e i 200 metri e sinistra delle fermate», spiega il presidente di Oikos Michele Randaccio, «partendo da via Marco Polo e arrivando fino a via Taormina: in tutto contando una parte e l’altra, sedici fermate. Ci siamo concentrati sui rifiuti che al pari delle erbacce, sono molto pericolosi anche in caso di incendio, oltre che deturpare l’ambiente. Adesso speriamo che si riesca a tenerle pulite. Quello che chiediamo all’amministrazione è di sistemare almeno un cestino a fermata in modo che la gente non getti i rifiuti a terra». Intanto, «stiamo pensando di ripetere l’esperienza anche in centro città, ad esempio in via Brigata Sassari, e in via San Benedetto che sono tutte fermate dove non ci sono cestini».

Manfred Deichmann racconta: «In via Taormina ho trovato anche una lamiera in ferro e dalle parti di Su Meriagu persino copertoni di auto». E poi in via Turbine i resti di quella che era una bancarella di frutta e verdura, «una pedana, un tavolo in plastica, una decina di cassette».

