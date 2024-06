I volontari puliscono la Sella 

Duecento volontari in azione ieri mattina al Poetto per “Puliamo la Sella”. Quasi una tonnellata di rifiuti recuperata a terra e a mare: plastiche, attrezzature da mare, come un’intera barca recuperata a pezzi e oggetti bizzarri come delle gambe finte, schermi pc, materiale edile, sono stati raccolti durante il tradizionale evento di clean up organizzato dalla fondazione Medsea, in collaborazione con numerose associazioni sportive acquatiche e non che operano al Poetto.La rimozione collettiva dei rifiuti, partita da Marina Piccola ed estesa lungo la costa cagliaritana, è stata sfidata quest’anno dalle condizioni meteo marine avverse, caratterizzate da raffiche di scirocco e mare mosso. «Questo evento nasce con lo scopo di promuovere il rispetto per gli habitat marini e costieri», spiega Piera Pala, presidente della fondazione Medsea. «Circa l'80% della plastica che si trova nei mari proviene da una gestione inadeguata dei rifiuti a terra, dovuta soprattutto alla limitata capacità di riutilizzare e riciclare i materiali plastici». La sesta edizione di “Puliamo la Sella” è stata dedicata ai Cetacei, mammiferi marini che - come molte altre specie - sono fortemente minacciati dall’inquinamento marino dalla plastica. «Il 75% delle specie di cetacei è considerato minacciato», spiega Laura Pintore, del WWF Italia.

Bidoni parlanti

Anche Ichnusa, in collaborazione con Legambiente e Urban Centre, in prima linea nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Ieri mattina, dopo un’azione di pulizia, è stato inaugurato a Calamosca, il primo degli oltre 20 bidoni che saranno resi disponibili in vista della stagione estiva. La sua decorazione è stata fatta dall’artista Roberta Scano, in arte Canaria, che si è ispirata alla tradizione dei murales di Orgosolo. Il tema – quello dell’abbandono del vetro – è stato declinato usando i toni del bianco, del nero e del rosso e nasce per sensibilizzare sul cambiamento climatico e sull’importanza di fare la propria parte. Ciascun bidone sarà decorato da giovani muralisti e illustratori sardi con messaggi di sensibilizzazione per difendere la bellezza della Sardegna, nella tradizione del muralismo sardo, che da sempre rende l’arte portatrice di un messaggio sociale.

