I volontari puliscono il parco di Maria Pia 

Armato di guanti, sacchi e buona volontà, un piccolo esercito di volontari ha ripulito il parco di Maria Pia, accumulando una montagna di rifiuti poi rimossi dagli operai comunali. Un’iniziativa voluta dall’associazion e di promozione sociale Espai Alguer impegnata da parecchi mesi a rilanciare l’area verde che ospita numerose società sportive ma che necessita di maggiori attenzioni. C’erano anche i giovani inseriti nel progetto “Never Neet - Giovani in fermento”, cofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, con il Comune di Alghero capofila e guidati dalla cooperativa sociale Ecotoni Onlus. Hanno voluto dare una mano cittadini attivi, imprenditori ed enti. Appuntamento alle 8.30 alla Club House dell’Amatori Rugby domenica mattina. «Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la città – ha commentato il sindaco Mario Conoci - tutti i partecipanti, le associazioni sportive, le attività e le strutture ricettive della zona che hanno collaborato a questa lodevole iniziativa». Espai Alguer progetta di migliorare il volto della cittadella dello sport, realizzando dei viottoli interni con asfalto fosforescente, dotando l’area di linea wi-fi e illuminazione a led. Per ora un sogno. (c. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA