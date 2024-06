I volontari puliscono il litorale  

Torna sabato “Puliamo la sella”, il clean up costiero organizzato dalla Fondazione Medsea. Giunto alla sesta edizione, l’evento quest’anno sarà dedicato ai cetacei, mammiferi marini che, come molte altre specie, sono fortemente minacciati dall’inquinamento marino dalla plastica. I volontari raccoglieranno i rifiuti in mare, che rappresentano una pericolosa minaccia per la fauna marina, e anche a terra.

L’appuntamento è alle 9 all'anfiteatro di Marina Piccola. Da lì i volontari si dirigeranno a mare, in spiaggia lungo le prime fermate del Poetto, e per i sentieri della Sella, per raccogliere i rifiuti, coordinati dalle associazioni sportive. Parallelamente ci sarà un “Kids lab”, un laboratorio sul riciclo creativo, condotto dalle guide ambientali e dagli operatori Medsea.

