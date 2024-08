I volontari pronti a ripulire  l’area intorno al rio Solanas 

L’area attorno al rio Solanas è stata sempre un punto di riferimento per gli incivili che utilizzano il territorio per liberasi dei rifiuti. Qualcuno è stato anche smascherato dalla Polizia locale di Sinnai. Ma i sacchi di immondezza e tanto altro continuano a fare brutta presenza nonostante che, in attesa della realizzazione dell’ecocentro, siano state istituite alcune isole ecologiche.

ll circolo Legambiente “Su Tzinnibiri” di Sinnai ha deciso di organizzare, con la collaborazione del Comune, una giornata di volontariato ambientale: un’iniziativa che Legambiente ha recentemente portato avanti lungo la vecchia Orientale sarda con la raccolta di quintali di rifiuti.

«L’iniziativa - si legge in un comunicato - si propone, grazie al lavoro dei volontari del circolo e dei componenti della Giunta e del Consiglio comunale di Sinnai, di liberare dai rifiuti l’area del rio Solanas in prossimità di via Piscina Bertula, per evidenziare l’impatto che la pratica dell’abbandono dei rifiuti ha sul nostro territorio».

«Esiste, da parte di tutti noi - spiega l’assessora alle Politiche per l’ambiente, Michela Matta - la volontà di affrontare questo problema. Sono convinta che per sensibilizzare la cittadinanza sia fondamentale che tutti sperimentino ciò che i volontari affrontano durante la pulizia del territorio. La prima, quindi, di tante iniziative sul tema. L'appuntamento è per la mattina del 24 agosto». (r. s.)

