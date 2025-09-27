I volontari in festa: «Ogni giorno al servizio degli altri»  

Un esercito silenzioso di volontari che ogni giorno opera per aiutare il prossimo, per preservare l’ambiente, per promuovere lo sport e così via.Una realtà radicata e importante quella delle associazioni che ieri si sono date appuntamento in via Porcu e in altre zone della città per fare conoscere i propri programmi e quello che fanno spesso in modo silenzioso. Ogni stand allestito nella via dello shopping è diventato un piccolo scrigno di storie, di lotte e di racconti, e anche un modo per continuare a conoscersi e fare rete. Per ora sono una sessantina le associazioni che hanno aderito alla Consulta.

«Siamo felicissimi della grande partecipazione», dice il presidente della Consulta Alessandro Passera, «è bellissimo vedere questa voglia di unione, di stare insieme, nei diversi ambiti. La festa vuole essere la celebrazione dell’opera silenziosa e gratuita che i volontari svolgono nel territorio. È un’iniziativa che consente di far conoscere e promuovere le attività sociali, culturali e sportive, di presentare il proprio impegno sociale, aiuta a favorire l'aggregazione e la solidarietà comunitaria, può stimolare le nuove adesioni al mondo del volontariato, sempre in carenza di braccia e gambe».

Giampaolo Mura è il presidente della Polisportiva I Gabbiani di Flumini. «Noi ci occupiamo da sempre di basket e più di recente anche di yoga, di tango e di pilates. Per il basket stiamo utilizzando il pallone geodetico in via Dell’Autonomia ma adesso stiamo chiedendo e speriamo di poter utilizzare le palestre scolastiche». Una realtà importante e radicata nel territorio, «stiamo arrivando ai 300 iscritti e siamo un punto di riferimento per il litorale».

E poi ci sono quelli che invece ogni giorno sono a fianco di chi sta male e di chi rischia la vita. Come Roberta Boi, vice presidente di Quartu Soccorso, «ci occupiamo di protezione civile» dice, «e di 118, con una media di 100 interventi al mese. Per ora siamo nel palazzo di solidarietà di via Cilea che diventerà stazione di posta. Ci hanno assicurato che potremo stare qui anche in futuro ma siamo preoccupati perché allo stato attuale non sappiamo dove andremo durante i lavori». La festa delle associazioni ma soprattutto la Consulta, «è una realtà molto utile per creare una rete, per fare squadra e poter gestire insieme le emergenze».

Per il folk c’è Adele Cogoni, dell’associazione Froris de Beranu, nata però con una caratteristica fondamentale: «La nostra impronta e il nostro scopo» dice la presidente Cogoni, «è di fare spettacoli benefici. Mi ricordo il primo che facemmo che fu per i caduti di Nassirya». Per la cultura ormai una realtà consolidata è l’associazione Genti Arrubia di Enrico Frau, «aderiamo con grande entusiasmo perché è un’occasione di incontro e di conoscenza del lavoro svolto. Abbiamo presentato il nostro percorso di 11 anni di attività e le prospettive per questo e il prossimo anno».

