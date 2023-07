I volontari in aiuto per l’alluvione 

Prima uscita fuori dall’Isola per la Protezione civile Odv Sant’Isidoro di Senorbì. I volontari hanno portato con loro attrezzature e mezzi sul territorio di Faenza, in Emilia Romagna, per aiutare la popolazione colpita dalle recenti alluvioni.

«Per la nostra associazione è stato molto importante poter aiutare persone in gravissima difficoltà», sottolinea il presidente Andrea Cirina. Tre i volontari di Senorbì impegnati in terra emiliana: Siro Cirina, Paolo Mascia e Sona Dvorska. «Siamo stati accolti benissimo – raccontano – abbiamo incontrato intere famiglie che hanno perso tutto, ma hanno dimostrato di avere tanto coraggio e di sapersi rimboccare le maniche per andare avanti con grandissima forza di volontà».

La squadra trexentese della Protezione civile si è aggregata alla colonna mobile destinata al soccorso delle popolazioni, mettendo a disposizione anche le loro attrezzature per svuotare acqua e fango da garage e scantinati. (sev. sir.)

