I volontari fanno rete L’esercito dei 500 in campo per il paese 

A San Sperate la solidarietà diventa istituzione, e non poteva essere altrimenti in un paese che conta centinaia di persone attive nelle tante associazioni. Il consiglio comunale, durante la seduta straordinaria dello scorso martedì, ha infatti approvato il regolamento della consulta del volontariato, che riunirà i sodalizi che operano in ambito sociale all’interno del territorio comunale. Un’idea nata qualche anno fa, nel 2022 precisamente, in occasione della prima edizione della Festa del Volontariato, iniziativa promossa dall’amministrazione al fine di dare visibilità alle realtà associative del paese.

Il gruppo di lavoro

In questa sede i principali rappresentanti del volontariato sansperatino, appoggiati dall’assessore ai servizi sociali Raffaele Vargiu, iniziarono a discutere sulla creazione di un organo che mettesse insieme le diverse organizzazioni, fino a quel momento mai censite, impegnate nel sociale. Così un gruppo di lavoro, nato circa un anno e mezzo fa, si è riunito per mesi al fine di redigere una bozza di regolamento, poi sottoposta al segretario comunale ed per ultima alla commissione regolamenti. Un percorso tortuoso fatto di modifiche e adattamenti, affinché il maggior numero possibile di associazioni potesse prender parte alla consulta.

Il regolamento

«L’obiettivo è una condivisione di intenti. Abbiamo deciso di inserire come unico requisito il carattere sociale dell’organizzazione. Potranno dunque far parte della consulta solo le associazioni con fini sociali e senza scopo di lucro», ha spiegato Carmelo Addaris di “Libera la Farfalla”, tra i partecipanti all’iniziativa. Il regolamento di undici articoli è stato infine approvato all’unanimità durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. «L’unanimità dimostra che qualcosa era già maturo all’interno del paese, ma necessitava di un riconoscimento formale. L’approvazione del regolamento dona istituzionalità a quest’organo così importante, che analizzerà i problemi e fornirà proposte e soluzioni di utilità sociale», ha commentato Amalia Schirru, socia de “La Terra del possibile” e tra i componenti del gruppo di lavoro.

L’impegno condiviso

«Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. La Consulta sarà occasione per tutte le realtà di volontariato per arricchirsi e conoscersi reciprocamente, nonché un punto di raccordo con l’amministrazione», ha commentato l’assessore Vargiu. Soddisfazione mostrata anche dalla minoranza, che ha espresso gratitudine per il lavoro fatto. Un passo importante per il mondo del volontariato di San Sperate, che conta oltre cinquecento persone impegnate in attività solidali e che ha visto la partecipazione di dieci associazioni agli incontri finora organizzati, prova del forte senso di comunità ancora vivo nel paese.

Progetti comuni

«Come Avis siamo sempre stati fautori della collaborazione fra associazioni. Con la creazione di questo nuovo organo confidiamo in un coordinamento e una progettazione comune sulle iniziative di carattere sociale. E speriamo possa essere un punto di riferimento anche per le nuove Odv che si costituiranno», ha dichiarato Bruno Serra, presidente dell’associazione. Un’opportunità anche per sensibilizzare sul tema del volontariato. «Speriamo che la costituzione della consulta apporti dei vantaggi anche in termini di visibilità, attraendo nuovi soci in questo periodo di crisi», ha aggiunto il presidente dell’Sos Alberto Brisu.

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