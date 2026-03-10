VaiOnline
Bari Sardo.
11 marzo 2026 alle 00:18

I volontari di Jerzu riaprono il servizio del 118 

Le ambulanze si erano fermate lo scorso ottobre, quando l’associazione Ogliastra emergenza aveva cessato l’attività. Dopo quasi sei mesi, a Bari Sardo è risorto il servizio del 118. A riabilitarlo, siglando una convenzione con l’Areus, sarà l’associazione Le Grazie, con sede legale a Jerzu, che opera già a Tortolì. I volontari allestiranno il quartier generale in un locale al piano superiore della palestra delle scuole medie. Il caseggiato è stato concesso in comodato d’uso dal Comune. «Siamo molto contenti e soddisfatti che l’associazione Le Grazie abbia partecipato al bando dell’Areus per coprire un servizio essenziale nella nostra comunità», ha detto Fabiana Casu, assessore comunale alla Protezione civile.

La vicesindaca, titolare anche della delega al Turismo, guarda con più serenità alla stagione delle vacanze: «Contiamo oltre 250mila presenze e rimanere senza presidio del 118 sarebbe stato un problema. È un servizio necessario tutto l’anno che diventa fondamentale soprattutto durante la stagione turistica». Negli ultimi anni, la comunità è diventata sempre più cardioprotetta. Un plus ultra che, tuttavia, non avrebbe potuto garantire un eccellente servizio di soccorso senza la postazione del 118 operativa 24 ore su 24. L’associazione Le Grazie, presieduta da Antonello Contu, ha un organico di dodici persone e due ambulanze. (ro. se.)

