VaiOnline
Giorgino.
05 novembre 2025 alle 00:17

I volontari delle Acli e i ragazzi del servizio civile ripuliscono la spiaggia invasa dalla spazzatura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla cittadinanza attiva. Nei giorni scorsi i volontari delle Acli di Cagliari, insieme ai ragazzi del Servizio Civile, hanno organizzato una giornata di pulizia della spiaggia di Giorgino, raccogliendo rifiuti e sensibilizzando sull’importanza della salvaguardia del territorio.

«Come ragazzi del Servizio Civile Acli abbiamo voluto fortemente questa giornata, perché crediamo che la tutela ambientale e l’impegno sociale viaggino insieme – racconta Enrica Cossu, una delle volontarie –. Quando raccogli rifiuti sulla spiaggia capisci che cura del luogo è anche cura di noi». La giornata rientra tra le attività di sensibilizzazione promosse dalle Acli provinciali, da anni impegnate in progetti di volontariato ambientale e sociale. «Prendersi cura dell’ambiente significa anche prendersi cura della comunità – spiega il presidente delle Acli provinciali di Cagliari, Giacomo Carta –. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la cittadinanza attiva comincia dai gesti semplici. Il cambiamento parte dal basso, dal contributo di ciascuno». Le operazioni di raccolta si sono svolte con il supporto del Comune, che si è occupato del ritiro dei rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 