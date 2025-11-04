I volontari delle Acli e i ragazzi del servizio civile ripuliscono la spiaggia invasa dalla spazzatura 

Una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla cittadinanza attiva. Nei giorni scorsi i volontari delle Acli di Cagliari, insieme ai ragazzi del Servizio Civile, hanno organizzato una giornata di pulizia della spiaggia di Giorgino, raccogliendo rifiuti e sensibilizzando sull’importanza della salvaguardia del territorio.

«Come ragazzi del Servizio Civile Acli abbiamo voluto fortemente questa giornata, perché crediamo che la tutela ambientale e l’impegno sociale viaggino insieme – racconta Enrica Cossu, una delle volontarie –. Quando raccogli rifiuti sulla spiaggia capisci che cura del luogo è anche cura di noi». La giornata rientra tra le attività di sensibilizzazione promosse dalle Acli provinciali, da anni impegnate in progetti di volontariato ambientale e sociale. «Prendersi cura dell’ambiente significa anche prendersi cura della comunità – spiega il presidente delle Acli provinciali di Cagliari, Giacomo Carta –. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la cittadinanza attiva comincia dai gesti semplici. Il cambiamento parte dal basso, dal contributo di ciascuno». Le operazioni di raccolta si sono svolte con il supporto del Comune, che si è occupato del ritiro dei rifiuti.

