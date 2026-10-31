I volontari della prevenzione 

Screening gratuiti, accoglienza nei poliambulatori e trasporto sociale: a Guspini l’Anteas ha costruito, in piena autonomia, una rete di servizi per la salute dei cittadini. Questo mese l’associazione offre gratuitamente ai guspinesi screening per la diagnosi precoce del melanoma, con visite dermatologiche per controllare i nei. Qualche mese fa si sono concluse quelle preventive per tiroide, reni, seno e prostata, con il supporto scientifico dell’Associazione medici della prevenzione (Amdp). «Anche lì i numeri sono importanti, con diversi casi da approfondire», annota la presidente Rossella Casu. Alla prima giornata di screening dermatologico, il 5 ottobre, c’erano 37 persone. Si replica il 16 novembre, sempre nella sede comunale dell’Avis in via Don Minzoni, con le visite della dermatologa Federica Usai. La prenotazione è obbligatoria, ma gli eventuali posti rimasti liberi potranno essere assegnati anche il giorno stesso.

Ricerca dei fondi

È una prevenzione gratuita per i cittadini, malgrado i costi per l’associazione: «Ogni giornata di prevenzione dermatologica costa 400 euro, mentre l’Amdp ci chiede 500 euro a giornata», spiega il vicepresidente Giorgio Tuveri. Anteas raccoglie queste somme con le donazioni volontarie dei cittadini, il 5x1000 e attività parallele: il mercatino di Natale e le giornate di vendita delle violette e delle settembrine. Oltre agli screening, l’associazione si occupa dell’accoglienza al poliambulatorio Asl e del trasporto sociale gratuito. Per questo servizio ha acquistato di recente un nuovo mezzo da circa ventimila euro, che ha sostituito quello vecchio, ormai poco affidabile. Il prossimo screening per tiroide, reni, seno e prostata è previsto per ottobre 2027: «Ottenere le prestazioni dall’Associazione medici della prevenzione è sempre difficile, ci siamo mossi con largo anticipo». Questi i dati dell’edizione 2026, tra parentesi i casi da approfondire: tiroide 60 donne (22) e 15 uomini (11); reni 33 donne (7) e 17 uomini (6); seno 40 (8); prostata, 42 (7).

Dedizione

«A rendere possibile queste giornate e tutte le attività sono la dedizione dei volontari Anteas e la collaborazione dell’Avis di Guspini, che le ospita», afferma Casu. L’associazione ha aperto un tavolo con il Comune per dare assistenza negli ambulatori Asap, «ma per ora non c’è niente di deciso su un ulteriore coinvolgimento delle associazioni di volontari», conclude Tuveri.

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