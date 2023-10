I volontari della preghiera, un fiore per i defunti dimenticati 

Un fiore per ricordare i defunti che non hanno più parenti che possano curarsi del loro ricordo. L’iniziativa è stata proposta dalla minoranza, prima firmataria Francesca Congiu del Pd, in vista del 2 novembre. Chiunque può acquistare fiori e lasciarli all'ingresso del cimitero e, in occasione della commemorazione dei defunti, gli addetti del camposanto provvederanno a sistemarli sulle tombe rimaste prive di cura a causa della lontananza dei parenti o perché ormai anche questi sono morti. Da lunedì mattina già tanti cittadini stanno aderendo, lo stesso stanno facendo i fiorai e un’agenzia funebre. «Si può ancora partecipare e rivolgersi al personale del cimitero», ricorda Congiu. Che aggiunge: «Abbiamo chiesto all'amministrazione e anche ai consiglieri di maggioranza, di partecipare attivamente portando i fiori destinati ai defunti che ne sono privi. Alla nostra proposta inviata il 12 ottobre non è stata data risposta né scritta né verbale. Non ci è stato neanche comunicato che si sarebbe dato l'assenso affinché le autorità cimiteriali collaborassero all'iniziativa. Se la maggioranza alla fine aderisce, ne darò atto molto volentieri». Congiu ribadisce che questa è una proposta «non divisiva, ma solidale verso i defunti che non hanno più nessuno».

