I volontari del verde: «Così doniamo bellezza al nostro paese»  

Gli anziani colorano di verde Villacidro. Il gruppo “Sa Cumpangia de Su Cumpringiu” ha scelto oltre 200 arbusti rustici, tipici della macchia mediterranea, per abbellire la via Nazionale, nell’area vicina alla chiesa della Madonna del Rosario.

«Abbiamo pensato», dice uno dei soci fondatori, Marco Leo, «che solamente piantine resistenti alla siccità e perfette per l’adattamento al clima locale, potessero andare bene nel centro abitato, al confine con la strada. Si tratta di essenze che proteggono il suolo dall’erosione, favoriscono la biodiversità e richiedono un consumo idrico minimo». Come sempre, una parte è stata donata dalla Forestale, l’altra è opera degli anziani e di pochi giovani, coltivata dai semi, un’esperienza gratificante, ma richiede pazienza e molta cura. L’iniziativa di questi giorni è solo l’ultima delle tante in dieci di vita della compagnia, nata con l’impegno della piantumazione nei luoghi dove i piromani, ad ogni stagione estiva, riducono in cenere i boschi. Ed è dall’incendio di uno di questi che il gruppo ha iniziato a mettere a dimora gli alberelli di pino, nel terreno bruciato che la storia ricorda come cornice alla cittadina del Linas. ( s.r. )

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