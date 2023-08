I volontari del servizio civile fanno giocare i più piccoli 

A Samassi ogni venerdì mattina si gioca con i volontari del servizio civile. Domani, il primo settembre e l’8 settembre appuntamento dalle ore 10 alle 11:30 negli spazi della biblioteca comunale in via Vittorio Veneto, per giocare con i classici giochi da tavolo e conoscerne di nuovi. Dal gioco dell’oca alla dama, dal bingo all’armadillo, passando per tante sfide e giochi inediti per divertirsi in compagnia. Le attività, pensate in attesa dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono rivolte a bambini e ragazzi dai sei ai dodici anni. La prenotazione è obbligatoria chiamando al numero telefonico 0709382006. (f. c.)

