I volontari chiedono il riconoscimento delle colonie feline 

Sono almeno cinque le colonie feline non riconosciute presenti nel centro abitato. I volontari che se ne occupano puntano i piedi affinché gli animali non vengano spostati e si auspicano per il futuro che vengano riconosciute e segnalate. La prima si trova all’esterno dell’ex Centro pilota della ceramica: «I gatti vengono accolti - racconta Francesca Mereu, 47 anni, volontaria Enpa - nella CasaCat Land, cucce e punti pappa rispettosi delle esigenze del felino e del decoro urbano. Chi si occupano della nutrizione e della cura dei gatti sono privati cittadini, nonostante la responsabilità delle colonie sia del Comune».

Un’altra si trova in via Coghe e ne ha parlato la cittadina Anna Rita Pani, 48 anni, in una videointervista promossa dalla consigliera Niside Muscas: «Non si parla quasi mai - dichiara Pani - dell’abbandono dei gatti e del randagismo felino. Il problema nasce quando nessuno si occupa di loro, mentre il fatto che ci siano dei volontari ad accudirli e monitorarli è un vantaggio anche per l’igiene pubblica». Le altre colonie si trovano in via Santa Maria e due in via Cagliari.

La normativa prevede che nei Comuni ci sia un responsabile di procedimento che si occupi della lotta al randagismo e della protezione animali e che il suo operato sia coordinato dal servizio veterinario Asl. Intanto in un prossimo Consiglio si dovrebbe approvare un regolamento per il benessere animale; verrà anche votata la mozione sul servizio veterinario convenzionato che avrà anche il compito di fare i primi accertamenti sui randagi.

