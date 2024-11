I volontari Caritas rivogliono don Giorgio 

«La nostra bella, grande e armoniosa famiglia Caritas è stata privata della tua presenza: don Giorgio ci manchi». Firmato un gruppo di volontari, compreso qualche ex, in servizio nei locali Caritas di via Monsignor Virgilio. La nostalgia di don Giorgio Cabras, 59 anni, sacerdote da trentatré, prende il sopravvento tra i laici che collaborano alle varie attività portate avanti dalla struttura religiosa che sostiene i bisognosi. Dall’alba dell’estate, il sacerdote, originario di Baunei, non è più il direttore della Caritas, incarico che il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, ha conferito all’avvocata Cristiana Boi. L’ex vicario, del quale l’esercito dei volontari invoca il rientro tra i ranghi clericali, si trova da qualche mese a Roma.

Forte nostalgia

«Ci manca il padre spirituale al quale esporre i nostri problemi o rivolgerci nei momenti bui. Ci manca il sacerdote pragmatico e lungimirante che ha fatto crescere la Caritas nei suoi molteplici aspetti». Una lettera da libro cuore, quella che hanno scritto alcuni volontari che dedicano il loro tempo alla Caritas. Non solo, tra i promotori dell’iniziativa c’è anche qualche ex che non ha resistito all’addio di don Giorgio. Ha preferito fare un passo indietro. «Molti volontari - recita la lettera aperta dai toni confidenziali - hanno reagito alla tua partenza continuando la loro opera di carità. Altri non ce l’hanno fatta».

Don Giorgio aveva assunto la direzione della Caritas diocesana nel 2014, dopo un ventennio trascorso a guidare le anime della parrocchia di Stella Maris. Anche in quella circostanza ci fu una (pacifica) rivolta popolare per contestare la decisione del vescovo che lo volle al suo fianco in qualità di vicario. I volontari della Caritas ripercorrono le tappe del decennio targato don Giorgio e confidano in un suo ritorno: «Nei tempi e nei modi che saranno ritenuti più opportuni», scrivono.

Anno sabbatico

Era il 21 giugno quando monsignor Mura annunciava i nuovi incarichi diocesani, compreso l’addio (temporaneo?) di don Giorgio che ha sorpreso la moltitudine di fedeli: «Il vescovo - recitava la nota ufficiale - ha accolto la richiesta di don Giorgio di vivere un tempo sabbatico fuori Diocesi, per recuperare energie spirituali e intellettuali, e lo ringrazia di cuore per aver vissuto questo apprezzato e delicato impegno a nome dell’intera Diocesi».