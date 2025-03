I volontari a caccia di rifiuti sulla spiaggia di Cala Regina 

I rifiuti c’erano eccome, ma la passeggiata ecologica domenicale a Cala Regina ha riservato anche delle sorprese. Rispetto all’anno scorso infatti la spazzatura trovata è stata molta meno. Questo soprattutto per quanto riguarda gli ingombranti.

«In genere trovavamo di tutto» dice il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio «questa volta abbiamo trovato solo 4 ingombranti, niente rispetto alla grande quantità di pneumatici, mobili e quant’altro che trovavamo di solito». È stato recuperato e messo in sicurezza anche un pedalò spiaggiato che perdeva pezzi di resina.

«Altro dato positivo della giornata di ieri» dice ancora Randaccio, «è stata la grande partecipazione delle persone. Molti arrivavano per la prima volta e ci hanno promesso che saranno con noi anche in altre occasioni. A metà mattina si sono unite a noi anche alcune studentesse spagnole dell’Erasmus». La nota dolente è invece rappresentata «dallo spazio dove parcheggiano le auto: qui i cespugli vengono usati come cestini. Riteniamo che sarebbe da chiudere per evitare questi problemi, perché la gente arriva, si ferma, mangia, beve e butta tutto nella vegetazione. Per cui a mali estremi, estremi rimedi: non bisogna più farli entrare».

La mattinata di pulizie è finita con una merenda per tutti, «perché questa passeggiate sono anche l’occasione per stare insieme e socializzare. Nel rispetto dell’ambiente».

