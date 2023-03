“I vivai dello sport”, attività motoria gratuita al campo Rossi 

Si chiama “I vivai dello sport per tutti” il progetto nazionale che sarà presentato oggi alle 16 al campo sportivo Generale Rossi, in via Tramontana.

«Il progetto promuove attività motoria gratuita per ragazzi tra i 10 e i 14 anni e si propone di avvicinare le famiglie più fragili allo sport», sottolinea Andrea Lobina, presidente di Aics Cagliari.

I moduli prevedono due ore di attività sportiva (a basso impatto) per ciascun vivaio composto da 20, 25 bambini e ragazzi, e un’ora di socializzazione con attività ludiche, giochi tradizionali del territorio e training con istruttori esperti di attività specifiche e di gruppo. Le attività multi-sportive e sociali saranno condotte per sei mesi. Un’ora avrà per oggetto gli stili di vita sani e la socializzazione con attività ludiche, giochi tradizionali del territorio, organizzazione di auto sostegno allo studio per la gestione dei compiti scolastici. In scaletta anche tre Open Day, allenamenti e mini tornei a porte aperte con atleti d’élite, con la possibilità di includere anche bambini e famiglie che non partecipano all’iniziativa progettuale.

Per informazioni 370.1305541 – gruppotenniscrosscagliari@gmail.com; cagliari@aics.it.

