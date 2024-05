I viola già con la testa alla finale di Conference 

Un allenatore in partenza e una Conference League da vincere. In casa viola passa in secondo piano l’ultima di campionato contro il Cagliari. «La concentrazione di tutti è sulla finale di Atene, è l’unico pensiero», la conferma del tecnico Vincenzo Italiano, premiato ieri a Coverciano quale miglior tecnico della nuova generazione.

Così ecco che, per aiutare il club a presentarsi il 29 maggio nel migliore dei modi sul prato dell’Agia Sophia, è stata anticipata a giovedì notte la sfida di Serie A. L’obiettivo, dopo il ko di un anno fa nella finale contro il West Ham (1-2), è regalare alla città un trofeo continentale a distanza di 23 anni dal quel 1961 che vide la viola vincere l’allora Coppa Uefa contro i Rangers di Glasgow. Facile prevedere dunque che Italiano doserà energie e uomini trascurando il campionato, «anche se prima cercheremo di prenderci a Cagliari i punti che ci mancano in campionato per blindare l’ottavo posto», ha sottolineato il diretto interessato (il Torino è a -1 e il Napoli a -2 ma la Fiorentina il 2 giugno recupererà il match con l’Atalanta). Vincere la coppa significherebbe qualificarsi d’ufficio alla prossima Europa League. Il modo migliore per salutare la piazza, perché poi Italiano potrebbe andare al Bologna o al Napoli.

«Abbiamo voglia di regalare a Firenze un trofeo, la città lo merita», ha chiuso l’allenatore, «in particolare io e i ragazzi vogliamo riuscirci nel ricordo di Joe Barone. La sua scomparsa è stata un dramma. Sono convinto che Joe ci darà una spinta per la finale con l’Olympiakos».

