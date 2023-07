I vini di Sorgono e Atzara a Roma fanno incetta di premi 

Ancora momenti di gloria per i vini del Mandrolisai venerdì all’atto conclusivo del 21esimo concorso enologico internazionale “Città del vino” a Roma. All’edizione che ha visto la partecipazione di 1.300 vini, di cui 1.065 italiani e 222 stranieri provenienti da 12 nazioni, le etichette del centro Sardegna ottengono 4 premi che ne confermano la grande qualità. Medaglia d’oro all'azienda “La dolce vigna” di Atzara per il Mandrolisai Doc 2021 e alle aziende di Sorgono “Vigne Centro Sardegna” per l’etichetta “Ventuno” e all’Agricola Giacu per il nebbiolo “Filare 40”. Sempre a Sorgono medaglia d’argento alla storica Cantina del Mandrolisai per il vino bio “Kent’Annos”. Consegnati anche i premi “Città del vino” al sindaco di Atzara Alessandro Corona e all'assessore alla Cultura di Sorgono Annalaura Sciatore per i rispettivi Comuni. Grande soddisfazione da parte delle aziende per i prestigiosi riconoscimenti avuti e soprattutto per aver dato lustro a tutto il territorio. «Siamo contentissimi, ed è bello portare il nome del Mandrolisai a spasso per l’Italia», dice Iuri Marras di Vigne Centro Sardegna. L’enologa Antonella Pisu della Dolce Vigna ricorda: «Siamo tutti sotto un unico comune denominatore, il Mandrolisai, territorio sconosciuto persino a molti sardi che ora si prende la sua rivincita e fa parlare di sè con uno dei suoi prodotti per eccellenza: il vino».

RIPRODUZIONE RISERVATA