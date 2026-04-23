«I vincoli per valorizzare la zona di Chia» 

Entra nella fase operativa l’Area Marina Protetta di Capo Spartivento. Il progetto segna il passaggio alla gestione concreta del luogo dopo dodici anni di iter. La gestione dei 3.700 ettari di mare e 10 chilometri di costa è affidata al Comune di Domus de Maria, con la direzione scientifica della biologa Stefania Pinna. Nel corso dei lavori è stato evidenziato come l’operatività dell’area comporterà l’introduzione di specifici vincoli e regolamentazioni, necessari per salvaguardare l’impatto antropico e garantire la proliferazione degli organismi: la pesca a strascico praticata dai grandi pescherecci sarà bandita e, soprattutto, non ci potrà mai essere spazio per nessuna pala eolica

Le tutele

«Siamo arrivati a un traguardo importante – annuncia la nuova direttrice dell’area protetta di Capo Spartivento Stefania Pinna – Da adesso in poi si prepara una nuova rotta che prevede una serie di indicazioni legate alla tutela della biodiversità e del mare. Questa si esprime attraverso una serie di attività che vengono regolamentate. È presente un disciplinare che viene approvato insieme al Ministero dell’Ambiente che fornisce delle linee guida e che permette di armonizzare l’impatto dell’essere umano, al fine di rispettare gli organismi marini e fare in modo che la biodiversità possa incrementare. Questo non deve essere visto come un vincolo ma un’opportunità poiché si sta permettendo agli organismi di proliferare».

La Regione

«La creazione dell’Area Marina Protetta di Capo Spartivento è una scelta strategica per lo sviluppo sostenibile della Sardegna, in linea con l’Agenda 2030 e la tutela della biodiversità – aggiunge l’assessora regionale Rosanna Laconi – Le aree protette servono a conservare l’ambiente e a valorizzare il capitale naturale. L’iniziativa rafforza la Rete Natura 2000 e punta a coniugare tutela ambientale e sviluppo economico sostenibile del territorio».

«È un risultato importante – prosegue il sottosegretario di Stato Claudio Barbaro – è la più recente in Italia e la settima in Sardegna. Questo rafforza il ruolo dell’isola nella tutela della biodiversità nel Mediterraneo. È fondamentale valorizzare queste aree e potenziarne il ruolo, perché finora hanno avuto meno riconoscimento e risorse rispetto ai parchi nazionali. L’obiettivo è colmare questo divario con strumenti più adeguati per una gestione efficace e stabile».

Il Comune

«L’Area Marina Protetta darà grandi vantaggi al territorio – dice soddisfatta la sindaca di Domus de Maria Concetta Spada – A fronte dei vincoli presenti, le aree marine come sono strutturate portano benessere naturale e moltissime persone cercano questi luoghi sia per vivere una vacanza, ma anche per stabilirsi tutta la vita. Sarà solo l’inizio di opportunità economiche importanti».

Sul lato socioeconomico e turistico la nuova Area Marina Protetta darà spazio a nuove opportunità come dice Federico Ledda, pescatore 37enne di Domus de Maria: «Per noi l’Area Marina sarà un nuovo punto di partenza per far conoscere la nostra costa ai turisti, anche attraverso delle escursioni di pesca turismo». Fiducioso anche Emanuele Maddaloni, dell’associazione di volontariato e protezione civile “Amico Mare” e imprenditore turistico: «Questa creazione, se promossa e spinta in maniera adeguata, porterà una buona destagionalizzazione, che ci permetterà quindi di migliorare e aumentare il periodo di lavoro e di creare buone prospettive anche per le nuove generazioni».

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