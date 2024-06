I vincenziani lanciano l’allarme: «Seicento famiglie in difficoltà» 

Sono più di 600 le famiglie quartesi che vivono in condizioni di povertà estrema seguite dalle conferenze vincenziane delle parrocchie cittadine, cui si aggiungono la mensa del viandante e l’armadio del povero.

Un fenomeno preoccupante che ha visto un’impennata soprattutto dopo il Covid, quando in tanti si sono ritrovati senza lavoro. Negli ultimi anni sono aumentati anche gli ospiti della mensa del viandante, circa una cinquantina e i senza tetto. «E poi», spiega Gino Piras presidente del consiglio centrale dei vincenziani, «a questi dobbiamo aggiungere tutte quelle persone che per vergogna non dicono di trovarsi in condizioni di povertà».

C’è poi il problema di chi si è trovato senza lavoro all’improvviso, «ma che appena licenziato si trova ancora con un Isee alto nonostante allo stato attuale non abbia niente», aggiunge Piras, che rivela ancora «abbiamo più uomini in condizioni di povertà e l’uomo tende anche ad andare più in crisi della donna quando si trova in situazioni difficili».

Per far fronte alle varie necessità già da tempo la mensa del viandante ha aumentato i giorni di accoglienza per il pranzo portandoli a cinque e inoltre sono stati attivati nuovi servizi come l’armadio del povero per la distribuzione degli abiti e il servizio doccia per i senza tetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA