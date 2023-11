I villaggi Asproni e Normann  esempi di rigenerazione urbana 

Le storie di rinascita del villaggio Normann e del villaggio Asproni raccontate a Roma, alla Fiera internazionale su musei, luoghi e destinazioni culturali a Roma, come esempio di luoghi della storia che si trasformano in spazi di cultura, in grado di attrarre visitatori e ospitare eventi. L’intervento del Parco Geominerario, Alessandro Abis e il direttore Fabrizio Atzori era intitolato “La rigenerazione urbana e culturale dei villaggi minerari, tra tutela e nuove vie di sviluppo: i casi studio del villaggio Normann e del Villaggio Asproni”. Due realtà che, con percorsi e storie diverse, stanno rianimando villaggi minerari, citati ora come casi di studio in una fiera internazionale.

