I vigili urbani restano senza garage 

Nella lettera Ledda sottolinea che «si sta creando un grosso disagio agli operatori della Polizia locale» che «si stanno lasciando i veicoli in una zona facilmente accessibile ai vandali» e che «si sta causando un disservizio ai cittadini (ad esempio all’uscita dalle scuole), considerando il tempo di andata e ritorno dalla via Panzini alla sede del cantiere in zona industriale». Da qui l’appello per «un intervento rapido e risolutivo>.

Il problema però è che dopo tre mesi, lo spazio è ancora off limits per tutti. Così i disagi continuano: gli agenti sono costretti dopo avere timbrato il cartellino e preso le chiavi, a salire su un’auto civetta e a recarsi al cantiere comunale dove adesso sono provvisoriamente custodite le auto di servizio. Per questo il turno comincia minimo mezz’ora dopo e inoltre questo continuo via vai, da un turno all’altro, sta creando non pochi malumori. Tanto che la Uil Fpl rappresentata dal sindacalista e agente Manuele Ledda ha scritto una lettera al sindaco Graziano Milia, al dirigente della Polizia locale e al datore di lavoro per chiedere che la situazione sia risolta al più presto.

Altra scelta non c’era: il garage del Comando della Polizia locale, dove venivano parcheggiate una quindicina di auto di servizio, ha una superficie di 600 metri quadri e questo implica l’autorizzazione e il certificato di prevenzione anti incendio dei vigili del fuoco. Da qui la decisione, tre mesi fa di chiuderlo, in attesa di mettersi in regola.

Disagi

I sindacati

Perché la soluzione in realtà ci sarebbe, a sentire i sindacati. «Abbiamo chiesto» spiega Ledda, «di realizzare un tramezzo nel garage, in modo che si creino due parti da 300 metri quadrati ciascuna ognuno con un suo cancello e un suo ingresso, che non necessitano di certificazione. Riteniamo che questa sia la soluzione più adatta e veloce se avere la certificazione comporta tempi più lunghi. Altrimenti che si trovi un’altra soluzione».

Staffette continue

I colleghi, dice ancora il sindacalista, «sono stanchi di fare la navetta avanti e indietro per andare a prendere le auto di servizio e bisogna considerare che stiamo creando un disservizio ai cittadini». In primo luogo perché, «se capita un incidente alle 7,10, con inizio turno alle 7, gli agenti non possono intervenire perché devono andare nella zona industriale a prendere le auto, e lo stesso accade per il servizio all’uscita di scuola perché chi finisce il turno alle 14 alle 13,30 deve andare a riportare le auto». La custodia poi in zona industriale, ribadisce, «non è affatto sicura perché stiamo parlando di una zona senza sorveglianza, dove tra l’altro nelle vicinanze ci sono già stati episodi di atti vandalici».

Dal Comune, contattato, non arriva nessuna replica. Ma Ledda insiste: «Confido nel fatto che si possa trovare una soluzione quanto prima soprattutto per non creare questi disservizi ai cittadini». D’altronde, conclude, «basterebbe davvero poco, perché sistemare questo tramezzo non comporterebbe costi, potrebbero farlo anche gli stessi operai comunali, e nello stesso tempo si risolverebbe la questione».

