I vigili urbani fanno spostare lo scuolabus, protestano i genitori 

Non c’è pace per gli alunni e le alunne di via Stoccolma che ogni giorno devono raggiungere la Italo Stagno con lo scuolabus: ieri mattina l’ennesimo disagio che ha fatto infuriare i genitori. Il pullmino giallo, che di solito si ferma nella rotatoria davanti all’ingresso,è staton spostare dagli agenti della municipale, più avanti a causa dell’eccessivo traffico per far scendere i piccoli in sicurezza.

«Nessuno mette in discussione la sicurezza – attacca Pino Aquila, rappresentante dei genitori -, ma in quel breve tragitto non c’era nessuno per guidare i bambini fino all’ingresso. Le maestre, infatti, non possono uscire dalla scuola, così sono stati altri genitori a garantire il loro ingresso in sicurezza nell’edificio». L’assessora Marina Adamo rassicura: «Ieri la situazione traffico in via Is Mirrionis era un po’ più critica a causa della presenza di mezzi pesanti in strada. La polizia locale, operativa come richiesto da lunedì, sta lavorando con scrupolosità e in questa situazione ha solo valutato di trovare uno spazio più sicuro per far scendere i bambini». Critico Matteo Massa dei progressisti: «Il servizio bus promesso dalla Giunta per i bambini di via Stoccolma trasferiti alla Italo Stagno è un continuo disservizio».

