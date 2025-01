I vigili del fuoco vietano l’uso di caldaia e cucina Trasferimento forzato per gli alunni di via Dublino 

I vigili del fuoco, dopo un’ispezione del 13 gennaio scorso, hanno chiesto di non utilizzare momentaneamente la caldaia e le cucine della scuola dell’infanzia di aia Dublino.

Il Comune

Per questa ragione il 17 gennaio la dirigente dell’assessorato comunale alla Pubblica Istruzione ha disposto il trasferimento momentaneo dell’attività scolastica nel plesso di via Salvator Rosa, «vista la necessità di garantire l’erogazione del servizio in condizioni

ottimali».

La circolare

La disposizione è stata ripresa poi dalla dirigente scolastica, Maria Marcella Vacca, che in una circolare ha comunicato che «l’erogazione del servizio di istruzione per la scuola dell’Infanzia di via Dublino avrà luogo nel plesso di via Salvator Rosa fino a nuove disposizioni, con le turnazioni di servizio consuete per il personale Ata e docente».

