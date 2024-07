I vigili del fuoco tornano a Sant’Antonio di Santadi per l’estate 

Soccorrere chi è in pericolo durante le vacanze estive sulla Costa Verde. Per il terzo anno consecutivo è operativo, fino al 12 settembre, il presidio dei vigili del fuoco nel Comune di Arbus, nell’ex scuola elementari della frazione marina di Sant’Antonio di Santadi. Sede concessa a titolo gratuito dall’amministrazione che, inoltre, ha stanziato i fondi per il pasto del personale, considerato che i vigili impiegati non hanno mensa a disposizione, essendo un posto temporaneo con turno unico, dalle 8 alle 20. La squadra, accorciando i tempi d'intervento, garantisce sicurezza e una più efficace azione di contrasto agli incendi. Abbandonata la sede di Montevecchio, dove i locali non hanno i requisiti minimi richiesti dalla norma, il soccorso si estende su una vasta superficie costiera con sei villaggi turistici – Pistis, Senne 'e S'Arca, Torre dei Corsari, Tunaria, Gutturu 'e Flumini – e tre spiagge, Funtanazza, Piscinas Scivu. Località in cui d’estate si registrano fino a 56mila presenze. Soddisfatto l’assessore all'ambiente, Simone Mutas: «La squadra assicura servizi importanti in tempi ristretti come interventi in caso di incidenti stradali e non solo, soccorsi in mare e altre situazioni di pericolo. Basti pensare che la loro sede più vicina è a Sanluri, circa 50 chilometri di distanza». ( s. I. )

