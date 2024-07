I vigilantes anti discariche pronti a scendere in campo 

Nella lotta contro discariche abusive e l’abbandono dei rifiuti nelle strade cittadine scendono ufficialmente in campo gli ispettori ambientali.

Una novità annunciata dal sindaco Graziano Milia pochi giorni fa facendo il punto sull’emergenza spazzatura in città, fra iniziative per contrastare il fenomeno del sacchetto selvaggio e percentuale della differenziata che gli ultimi due mesi ha superato la soglia dell’80 per cento.

Ieri la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo sul servizio di vigilanza ambientale che dovranno svolgere il gruppo di volontari scelti e formati dal Comune, in collaborazione con la Polizia locale. Tredici in tutto quelli che hanno dato la disponibilità mesi fa e che ora dovranno confermare l’adesione al servizio di prevenzione, sensibilizzazione e informazione sul corretto conferimento dei rifiuti sul territorio: un ulteriore supporto per frenare l’abbandono dei rifiuti e garantire un maggior decoro urbano.

Il coordinamento operativo è affidato alla Polizia locale, come deciso dalla Giunta su proposte del settore Ambiente. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici, poi gli ispettori volontari potranno iniziare l’attività di controllo, presumibilmente nella prima metà di agosto.

