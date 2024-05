I videogame per crescere e socializzare 

Da passatempo pericoloso a strumento di socializzazione e di crescita personale. È la nuova frontiera dei videogame sui quali si concentra la ricerca che ne valuta gli aspetti pedagogici e il loro ruolo nello sviluppo delle capacità di apprendimento dei giovanissimi tanto da essere inseriti, negli ultimi anni, in diversi progetti didattici sperimentali. Per non rischiare di cadere nel tunnel della dipendenza occorre però farne un uso consapevole. È questo il mantra di Luca Laccu, esperto di videogame, titolare di un’azienda che progetta e costruisce supercomputer. Da qualche tempo ha aperto una sala gaming a Dolianova: «È un luogo di incontro dove potersi allenare o dove formare delle community - spiega Laccu - uno spazio dove si portano avanti attività di gruppo o si tessono relazioni virtuali con altri giocatori presenti nelle piattaforme online».

I numeri

La passione per i giochi ormai non riguarda solo i giovanissimi, la platea si è notevolmente allargata. Secondo i dati dell’ultimo rapporto Iidea, l’associazione dell’industria dei videogiochi, i gamer italiani sono 14,2 milioni. Di questi il 58 per cento sono maschi e il 42 per cento donne. La fascia d’età va dai 6 ai 64 anni. «Tutti hanno il diritto di giocare. A Dolianova, paese di circa diecimila abitanti, sono oltre 2000 le persone che giocano da pc, consolle o smartphone - prosegue Laccu - l’importante è avere consapevolezza su come farlo evitando disturbi e dipendenze».

L’obiettivo

Nel suo lavoro, è affiancato dalla moglie Anna Sanna, psicoterapeuta con specializzazione in psicologia digitale e dei videogiochi, che oltre al servizio terapeutico offre il proprio supporto ai ragazzi per aiutarli nella loro crescita mettendo in evidenza i loro punti di forza e di debolezza e favorendo la comunicazione interfamiliare. Con l’associazione sportiva asd Gaming Island propongono incontri ed eventi per favorire la socializzazione: «L’obiettivo vero è la condivisione. L’e-sport funziona come un’attività sportiva classica. Si mettono alla prova doti atletiche e psichiche. I meccanismi mentali sono gli stessi presenti nella realtà pratica. In altri continenti, da tempo, si svolgono campionati per singoli e a squadre. È un fenomeno in continua evoluzione tanto che si pensa di introdurre diverse discipline alle olimpiadi».

L’evoluzione

Nell’e-sport ci si comporta come in una società sportiva, con tutte le figure professionali che ruotano attorno agli atleti, come allenatore o mental coach. In questo modo si favorisce la socializzazione, lo sviluppo delle capacità motorie, dei riflessi, del coordinamento. Ma anche la valorizzazione di abilità e talenti come l’attitudine a risolvere problemi o a organizzarsi in situazioni complicate. Doti molto utili anche a livello lavorativo: «Chi sviluppa queste capacità avrà un mare di opportunità in futuro - conclude Laccu - queste sono figure ricercatissime nel mondo del lavoro. Ma non è questa la cosa più importante: il vero obiettivo è aiutare le famiglie insegnando ai ragazzi a stare insieme e a divertirsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA