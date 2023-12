I video inchiodano lo scippatore seriale 

Inchiodato dalle telecamere e dall’immediatezza delle indagini, un 45 di Selargius è finito agli arresti domiciliare con l’accusa di aver scippato due donne in via del Redentore a Monserrato. Due episodi distinti consumati nell’arco di 24 ore che avevano suscitato non poca preoccupazione fra l’opinione pubblica soprattutto per l’età delle vittime entrambi pensionate e perché gli scippi avevano avuto come teatro la strada più frequentata del centro storico.

Il provvedimento

Al termine delle indagini, i carabinieri hanno denunciato a piede libero il presunto autore dei due furti con destrezza. Ma gli accertamenti sono proseguiti e sono stati raccolti altri elementi consegnati alla Procura. Il giudice ha così emesso un ordine di restrizione: Andrea Pili, 45 anni è così finito agli arresti domiciliari. Sono stati gli stessi carabinieri di Monserrato ad eseguire il provvedimento. L’indagato nei prossimi giorni verrà ascoltato per la convalida dell’arresto e potrà raccontare la sua versione dei fatti.

Le immagini

I due scippi sarebbero stati appunto immortalati anche dalle telecamere piazzate lungo la strada.Una rete di videosorveglianza che l’amministrazione comunale ha disegnato in diverse parti dell’area urbana, compresa la periferia. Le indagini delle forze dell’ordine in diverse occasioni hanno avuto un’accelerazione grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.

Le vittime

I due episodi risalgono all’inizio di ottobre scorso: la prima ad essere stata scippata è stata una 60enne; la seconda, 24 ore dopo, una pensionata di 67 anni. Le due vittime sono state avvicinate da un uomo che agendo con grande destrezza, è riuscito a strappare alle vittime le borsette, con documenti personali e piccole somme in contanti. Le indagini coordinate dal capitano Michele Cerri, comandante della compagnia di Quartu, e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, della stazione di Monserrato, sono scattate subito. Sono state raccolte delle testimonianze e nel secondo caso l’indagato era stato rintracciato nella zona dello scippo grazie alla descrizione dell’abbigliamento. Gli accertamenti sono proseguiti e le immagini delle telecamere di sicurezza hanno permesso di ricostruire gli spostamenti e le due azioni del 45enne. Sono in corso ulteriori indagini su altri episodi avvenuti nell’hinterland.

